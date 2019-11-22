У торгового центра в Самаре взорвалась тепловая пушка

САМАРА, 22 ноября. /ТАСС/. В Самаре взорвалась тепловая пушка, установленная в грузовом автомобиле около торгового центра "Стара-Загорский. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

"В Самаре возле одного из торговых центров, расположенных на ул. Стара-Загора, по предварительной информации, в результате взрыва тепловой пушки, установленной в автомобиле, оборудованном под торговую точку, за медпомощью обратились два человека", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел в 9:06 мск. Взорвалась тепловая пушка в грузовом автомобиле, использующаяся для обогрева хранившихся там овощей.

По данным регионального МЧС, в результате взрыва разрушилась оконная конструкция торгового центра. Возгорания не зафиксировали. Пострадавших госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту случившегося, выясняются причины произошедшего.