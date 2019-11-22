Командира жестко севшего на Камчатке вертолета оштрафовали на 100 тыс. рублей

ТАСС, 22 ноября. Елизовский районный суд Камчатского края назначил наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей командиру вертолета Ми-8, который в августе текущего года совершил жесткую посадку на площадке "Дзензур", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"Ввиду признания вины и полного возмещения причиненного ущерба судом принято решение назначить мужчине меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 100 тыс. рублей", - сообщил представитель ведомства.

Вертолет компании "Вертикаль-Т", выполнявший рейс по маршруту вертолетная площадка Халактырка - Долина гейзеров - Узон - Дзензур - Халактырка, совершил 13 августа жесткую посадку в районе вулкана Дзензур в 100 км от Петропавловска-Камчатского. На борту находились 22 туриста, направлявшихся на экскурсию на базу "Дзензур", и три члена экипажа. В результате случившегося один из пассажиров получил тяжелые травмы. У вертолета разрушена хвостовая балка с отделением от корпуса хвостового редуктора и винта. По заключению Росавиации, причиной происшествия явилась ошибка пилотирования.