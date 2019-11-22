{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Командира жестко севшего на Камчатке вертолета оштрафовали на 100 тыс. рублей

В результате ЧП один из пассажиров получил тяжелые травмы

ТАСС, 22 ноября. Елизовский районный суд Камчатского края назначил наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей командиру вертолета Ми-8, который в августе текущего года совершил жесткую посадку на площадке "Дзензур", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

На эту тему

"Ввиду признания вины и полного возмещения причиненного ущерба судом принято решение назначить мужчине меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 100 тыс. рублей", - сообщил представитель ведомства.

Вертолет компании "Вертикаль-Т", выполнявший рейс по маршруту вертолетная площадка Халактырка - Долина гейзеров - Узон - Дзензур - Халактырка, совершил 13 августа жесткую посадку в районе вулкана Дзензур в 100 км от Петропавловска-Камчатского. На борту находились 22 туриста, направлявшихся на экскурсию на базу "Дзензур", и три члена экипажа. В результате случившегося один из пассажиров получил тяжелые травмы. У вертолета разрушена хвостовая балка с отделением от корпуса хвостового редуктора и винта. По заключению Росавиации, причиной происшествия явилась ошибка пилотирования.

Теги
РоссияКамчатский край
Реклама на ТАСС
В ОВД Москвы умер задержанный за мелкое хулиганство мужчина
Причина смерти устанавливается
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС