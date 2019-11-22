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На Кубани задержали вымогавшего деньги по телефону лжеполицейского

Злоумышленник звонил людям и предлагал за вознаграждение увод их родственников от уголовной ответственности

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции на Кубани задержали жителя Новороссийска, который звонил людям, представлялся полицейским и вымогал у них деньги якобы за увод от уголовной ответственности их родственников. На задержанного возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в МВД по Краснодарскому краю.

"В Новороссийске полицейские задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве. Установлено, что злоумышленник позвонил потерпевшей, представился сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что ее родственник задержан за незаконный оборот наркотиков и предложил за денежное вознаграждение увод от уголовной ответственности. Деньги просил перевести на абонентские номера, а затем обналичил их через платежную систему. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что лжеполицейским оказался 31-летний житель Новороссийска, у него дома обнаружили шесть мобильных телефонов, 111 сим-карт, с которых он звонил жертвам. Количество потерпевших от его деятельности устанавливается.

Теги
РоссияКраснодарский край
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