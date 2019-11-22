В России задержали двух главарей и семерых членов группировки "Хизб ут-Тахрир"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. ФСБ России сообщила о задержании двух главарей и семерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", создававших закрытые сети сторонников в регионах. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии в рамках проведенной специальной операции на территории Москвы, Республики Татарстан и Тюменской области пресечена деятельность двух главарей и семерых участников запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - сообщили в ЦОС.

"Указанными лицами велась целенаправленная работа по формированию в регионах России сетевых закрытых структур международной террористической организации, решались задачи, связанные с финансовым обеспечением противоправной деятельности", - отметили в ФСБ.

По данным спецслужбы, они с применением мер конспирации в ходе собраний распространяли среди жителей террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман. При задержании по местам их жительства изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении противоправной деятельности.

"Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", - сообщили в ЦОС ФСБ.

Следственными подразделениями органов безопасности в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.