В ОВД Москвы умер задержанный за мелкое хулиганство мужчина

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Задержанный за мелкое хулиганство мужчина умер в отделе внутренних дел Москвы во время составления протокола. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В отделение полиции Орехово-Борисово Северное в четверг был доставлен мужчина, которого подозревали в мелком хулиганстве. Во время составления протокола об административном правонарушении задержанный скончался", - сказали в главке.

В настоящее время, как отметили в полиции, причина смерти устанавливается, проводится проверка.