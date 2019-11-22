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В ОВД Москвы умер задержанный за мелкое хулиганство мужчина

Причина смерти устанавливается

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Задержанный за мелкое хулиганство мужчина умер в отделе внутренних дел Москвы во время составления протокола. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В отделение полиции Орехово-Борисово Северное в четверг был доставлен мужчина, которого подозревали в мелком хулиганстве. Во время составления протокола об административном правонарушении задержанный скончался", - сказали в главке.

В настоящее время, как отметили в полиции, причина смерти устанавливается, проводится проверка.

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