Аэропорт Одессы не работает из-за невозможности убрать с полосы аварийный самолет

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Одессы утром в пятницу оказался парализован из-за невозможности убрать с полосы аварийный самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Как сообщило в пятницу одесское издание "Думская", все утренние рейсы пришлось отменить.

"Поврежденный турецкий самолет сейчас все еще на полосе. Оборудование для его эвакуации ждут от Turkish Airlines. Его доставили в Херсон из Турции. Сейчас оборудование растаможивают, а затем доставят в Одессу", - говорится в сообщении издания.

Минувшей ночью у Boeing 737 турецкой авиакомпании, летевшего по маршруту Стамбул - Одесса, после касания полосы подломилась передняя стойка шасси. Пилоты сумели посадить самолет, а все пассажиры были благополучно эвакуированы. Авария произошла в условиях сильного ветра. Экипаж не смог посадить самолет с первой попытки, и борт ушел на второй заход, который и закончился аварией.