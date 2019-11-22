Экс-директора "Водоканала Санкт-Петербурга" отправили под домашний арест

Таким образом, суд отказал полицейскому следствию, которое ходатайствовало о мере пресечения в виде заключения под стражу. В объединенной пресс-службе судов Петербурга уточнили, что домашний арест избран до 19 января 2020 года.

По версии следствия, в рамках заключенного между ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и ООО "Развитие и инвестиции" договора энергоснабжения от 1 августа 2011 года о продаже электрической энергии и мощности Целиков в период с июня 2016 года по май 2019 год обеспечил подписание счетов-фактур, актов приема-передачи электроэнергии, содержащих завышенные данные о цене на электрическую энергию.

"В результате чего, по данным следствия, на основании данных документов в указанный период по платежным поручениям с расчетных счетов предприятия переводились денежные средства в размере, превышающем предельные нерегулируемые цены, то есть Целиков совместно с иными лицам завладел денежными средствами ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на сумму не менее 1 млрд рублей", - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Целикова задержали 20 ноября после обысков в администрации "Водоканала Санкт-Петербурга", которые начались в субботу утром. В пресс-службе самого предприятия ТАСС сообщали, что оперативные мероприятия не повлияли на работу компании. "Водоканал Санкт-Петербурга" признан по делу потерпевшей стороной, а сотрудники учреждения оказывают помощь следователям.

В марте этого года после проверки контрольно-счетной палатой предприятия Целикова отправили в отставку. Были выявлены нарушения в части строительства и реконструкции объектов, бухгалтерского учета и соблюдения законодательства о закупке, а также в сфере управления и распоряжения государственной собственностью. Как сообщали городские власти, компания за последние три года переплатила поставщику электроэнергии 1,7 млрд рублей. Поставщик определял условия продажи электроэнергии, которые противоречили договору с компанией.

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