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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре

Суд оставил под стражей охранника, который впустил убийцу в детсад в Нарьян-Маре

Адвокаты подсудимого пытались обжаловать его арест

ТАСС, 22 ноября. Суд Ненецкого автономного округа (НАО) оставил под стражей охранника ЧОП "Святогоръ", который 31 октября впустил в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре мужчину, убившего 6-летнего ребенка. Как отмечается в сообщении пресс-службы суда НАО, размещенном в пятницу на его сайте, охранник и его адвокаты пытались обжаловать арест.

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"Судебная коллегия по уголовным делам суда Ненецкого автономного округа признала законным избрание гр. Ч., подозреваемому в совершении халатности при осуществлении охраны в детском садике города Нарьян-Мара, меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В постановлении судебной коллегии указано, что сотрудник ЧОП в браке не состоит, иждивенцев у него нет. Имеются достаточные основания полагать, что он, оставаясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия, оказать давление на свидетелей либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Теги
РоссияНенецкий автономный округРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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