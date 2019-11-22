Суд оставил под стражей охранника, который впустил убийцу в детсад в Нарьян-Маре

ТАСС, 22 ноября. Суд Ненецкого автономного округа (НАО) оставил под стражей охранника ЧОП "Святогоръ", который 31 октября впустил в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре мужчину, убившего 6-летнего ребенка. Как отмечается в сообщении пресс-службы суда НАО, размещенном в пятницу на его сайте, охранник и его адвокаты пытались обжаловать арест.

"Судебная коллегия по уголовным делам суда Ненецкого автономного округа признала законным избрание гр. Ч., подозреваемому в совершении халатности при осуществлении охраны в детском садике города Нарьян-Мара, меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В постановлении судебной коллегии указано, что сотрудник ЧОП в браке не состоит, иждивенцев у него нет. Имеются достаточные основания полагать, что он, оставаясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия, оказать давление на свидетелей либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.