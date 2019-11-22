Анархисты ворвались в студию телевидения Крита во время выпуска новостей

АФИНЫ, 22 ноября. /ТАСС/. Группа анархистов ворвалась в студию телеканала Nea Tileorasi на греческом острове Крит во время выпуска новостей. Об этом сообщил в пятницу новостной портал In.gr.

По его данным, анархисты выступили против выдвинутого 20 ноября властями Греции требования освободить в течение 15 дней нелегально занятые здания. Министерство по делам защиты граждан, которому подчиняется полиция, пообещало принять меры по принудительному освобождению помещений. В Афинах в десятках зданий незаконно проживают беженцы, мигранты, а также анархисты. Они используют их как базы для подготовки к стычкам с полицией.

Анархисты потребовали от редакции телеканала показать в эфире видео с политическим заявлением, в котором призвали отменить решение греческих властей. После этого они покинули студию, а выпуск новостей продолжился в обычном режиме.

В годы финансового кризиса подобные акции нередко проводили, в том числе в Афинах группы представителей левых партий и движений, профсоюзов, а также анархисты. Одной из возможных причин называют то, что входы в здания телеканалов не охраняются достаточно.