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Часть населенных пунктов Крыма остались без света из-за непогоды

Штормовой ветер повредил линии электропередач в 82 населенных пунктах

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Энергетики Крыма устраняют последствия штормового ветра в 18 городских округах и районах республики, где произошли точечные повреждения на линиях электропередачи, сообщили в пятницу в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".

На 21-22 ноября ГУ МЧС по региону предупреждало о сильном ветре до 25 м/с. В настоящее время в регионе, по данным Крымского гидрометцентра, облачно, без осадков, температура воздуха около 2 градусов тепла.

"От непогоды пострадали 82 населенных пункта (из них 33 - частично) в 18 городских округах и районах республики. Сильнее всего последствия непогоды ощутили потребители Ленинского, Джанкойского, Сакского и Симферопольского районов, а также города Керчи. На некоторых участках ЛЭП фиксировались повторные повреждения. Благодаря оперативной работе энергетиков к утру была восстановлена работоспособность всех ВЛ 10-35 кВ", - говорится в сообщении, уточняется, что сейчас энергетики устраняют пять новых повреждений высоковольтных линий, продолжаются работы по точечным заявкам потребителей.

На предприятии "Крымэнерго" действует режим повышенной готовности, аварийные бригады перешли на круглосуточный режим работы, говорится в сообщении, уточняется, что задействованы 105 бригад, в которые входит 364 человека и 142 единицы техники.

Обстановка в Керчи

Ограничений судоходства в Керченском проливе из-за непогоды нет, однако движение судов приостановлено, рассказали в портовых службах Крыма. "Канал у нас не закрыт. Но ветер до 25 м/с, и никто по нему не хочет идти", - отметил собеседник агентства.

В самой Керчи семь улиц частично остались без света из-за упавших на провода веток деревьев, обломанных сильным ветром, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. "У нас часть улиц из-за обрыва проводов электрических осталась без света. Сейчас работы КРЭСом [районным отделением предприятия "Крымэнерго"] ведутся на семи адресах", - сообщил собеседник агентства, но затруднился уточнить, сколько абонентов осталось без электроснабжения.

Около 10 жалоб на поваленные деревья, перекрывшие дороги, также поступило от жителей в экстренные службы города, отметили в пресс-службе и добавили, что устранить последствия непогоды аварийные бригады намерены в течение дня.

О погоде

Начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала ТАСС, что погода в Крыму сейчас определяется южной периферией арктического антициклона. "У нас очень сильный штормовой ветер на полуострове, как вы уже видите, наиболее сильный - на востоке Крыма. На следующей неделе, да, изменения погоды - этот холодный антициклон отправится на восток, уступив место процессам с акватории Атлантики. Воздух придет более теплый, более влажный, есть вероятность небольших дождей", - сказала Любецкая.

Она отметила, что существенные осадки ожидаются в Крыму в самом начале зимы. "Есть надежда, что в начале декабря погода резко изменится, будет неустойчивой, на смену холодному воздуху будет поступать теплый. Будут проходить фронтальные разделы. И надеемся, что эти фронтальные разделы дадут нам дожди", - добавила синоптик.

Сильный ветер ранее также сорвал крышу площадью 840 кв. м со школы в городе Джанкое на севере Крымского полуострова. Занятия в учебном заведении отменили до понедельника.

Теги
РоссияКрым
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