Мужчина попытался пройти в здание журфака МГУ с ножом и пневматическим пистолетом

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина попытался пройти на лекцию в здании журфака МГУ с ножом, он задержан и доставлен в отделение полиции. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный мужчина в пятницу утром пытался пройти вместе с другими студентами журфака МГУ на лекцию. Вел он себя неадекватно, в ходе проверки у него был обнаружен нож. Сейчас мужчина задержан", - сообщил собеседник агентства.

По словам источника, задержанный доставлен в отделение полиции для выяснения ситуации.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что полиция проводит проверку по факту попытки мужчины пройти на лекцию военной кафедры одного из столичных вузов с ножом и пневматическим пистолетом.

"22 ноября 2019 года на службу "02" поступило сообщение о том, что на посту охраны одного из вузов при входе в здание сотрудниками службы безопасности был остановлен мужчина в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет, - сообщили в главке. - Как пояснил молодой человек, он направлялся на лекцию военной кафедры".

В полиции отметили, что мужчину доставили в ОМВД и вызвали специалистов неотложной психиатрической помощи. "По данному факту проводится проверка", - добавили в пресс-службе.

Комментарий МГУ

В пресс-службе факультета журналистики Московского государственного университета отметили, что задержанный в здании журфака мужчина имел при себе служебное удостоверение.

"Утром по служебному удостоверению мужчина прошел якобы на военную кафедру <...> На военной кафедре он никого не обнаружил, кого хотел, и решил пойти послушать лекцию вместе с первокурсниками", - рассказали ТАСС в пресс-службе. Как отметил собеседник агентства, на странного посетителя обратили внимание сами студенты, а к службе безопасности обратился лектор.

На факультете подтвердили, что у мужчины имелось с собой оружие, которое он не демонстрировал. "Действительно, при обыске у него изъяли нож и пистолет", - сказал представитель журфака.

"Мы сейчас пытаемся выяснить, что за служебное удостоверение. Там была пометка про военную кафедру", - добавил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.

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