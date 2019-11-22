{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мужчина попытался пройти в здание журфака МГУ с ножом и пневматическим пистолетом

В пресс-службе факультета при этом сообщили, что мужчина прошел на военную кафедру и после этого решил пойти послушать лекцию вместе с первокурсниками

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина попытался пройти на лекцию в здании журфака МГУ с ножом, он задержан и доставлен в отделение полиции. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный мужчина в пятницу утром пытался пройти вместе с другими студентами журфака МГУ на лекцию. Вел он себя неадекватно, в ходе проверки у него был обнаружен нож. Сейчас мужчина задержан", - сообщил собеседник агентства.

По словам источника, задержанный доставлен в отделение полиции для выяснения ситуации.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что полиция проводит проверку по факту попытки мужчины пройти на лекцию военной кафедры одного из столичных вузов с ножом и пневматическим пистолетом.

"22 ноября 2019 года на службу "02" поступило сообщение о том, что на посту охраны одного из вузов при входе в здание сотрудниками службы безопасности был остановлен мужчина в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет, - сообщили в главке. - Как пояснил молодой человек, он направлялся на лекцию военной кафедры".

В полиции отметили, что мужчину доставили в ОМВД и вызвали специалистов неотложной психиатрической помощи. "По данному факту проводится проверка", - добавили в пресс-службе.

Комментарий МГУ 

В пресс-службе факультета журналистики Московского государственного университета отметили, что задержанный в здании журфака мужчина имел при себе служебное удостоверение.

"Утром по служебному удостоверению мужчина прошел якобы на военную кафедру <...> На военной кафедре он никого не обнаружил, кого хотел, и решил пойти послушать лекцию вместе с первокурсниками", - рассказали ТАСС в пресс-службе. Как отметил собеседник агентства, на странного посетителя обратили внимание сами студенты, а к службе безопасности обратился лектор.

На факультете подтвердили, что у мужчины имелось с собой оружие, которое он не демонстрировал. "Действительно, при обыске у него изъяли нож и пистолет", - сказал представитель журфака.

"Мы сейчас пытаемся выяснить, что за служебное удостоверение. Там была пометка про военную кафедру", - добавил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.

В новость были внесены изменения (13:45 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Экс-директора "Водоканала Санкт-Петербурга" отправили под домашний арест
Евгения Целикова подозревают в особо крупном мошенничестве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС