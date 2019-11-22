СК просит о домашнем аресте главы Чехова Кононовой

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ ходатайствует о домашнем аресте главы Чехова Марины Кононовой по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы, куда поступили материалы ходатайства.

"Материалы с требованием избрать Кононовой меру пресечения в виде домашнего ареста поступили в суд", - сказал собеседник агентства.

Кононовой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в результате действий чиновницы из муниципальной собственности незаконно выбыло здание общей площадью 330 кв. м и кадастровой стоимостью более 7,3 млн рублей. По информации СК РФ, в ходе допроса обвиняемая дала признательные показания.