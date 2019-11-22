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Источник: соучастник хищения средств у "Водоканала Санкт-Петербурга" скрылся в Италии

В следственных органах уточнили, что сообщник Евгения Целикова долгое время жил в этой стране

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Предполагаемый сообщник подозреваемого в мошенничестве директора предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова скрылся в Италии. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

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"Соучастник Целикова длительный период времени проживал в Италии, куда и скрылся после обращения потерпевших в правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства.

Ранее Куйбышевский районный суд Петербурга избрал Целикову меру пресечения в виде домашнего ареста, несмотря на то, что следствие ходатайствовало о заключении под стражу. По версии следствия, в рамках заключенного между ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и ООО "Развитие и инвестиции" договора энергоснабжения от 1 августа 2011 года о продаже электрической энергии и мощности Целиков в период с июня 2016 года по май 2019-го обеспечил подписание счетов-фактур, актов приема-передачи электроэнергии, содержащих завышенные данные о цене на электрическую энергию.

В результате, по данным следствия, с расчетных счетов предприятия переводились денежные средства в размере, превышающем предельные нерегулируемые цены, то есть Целиков совместно с иными лицам завладел денежными средствами ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на сумму не менее 1 млрд рублей. В пресс-службе самого предприятия ТАСС сообщили, что обыски, предшествующие задержанию Целикова, не повлияли на работу компании. "Водоканал Санкт-Петербурга" признан по делу потерпевшей стороной, а сотрудники учреждения оказывают помощь следователям. По данным источника в следственных органах, после увольнения из "Водоканала Санкт-Петербурга", который Целиков возглавлял три года, он устроился работать главным инженером Валаамского монастыря.

По данным СПАРК, ООО "Развитие и инвестиции" зарегистрировано в 2011 году в Петербурге, основной вид деятельности компании - торговля электроэнергией. Ее бенефициаром является Алексей Малеев. Выручка компании в 2018 году составила 3,1 млрд рублей (в 2017 году - 2,98 млрд рублей), чистая прибыль в 2018 году - 732,5 млн рублей против убытка в 85,9 млн рублей годом ранее.

Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" обеспечивает услугами водоснабжения и канализования 5,3 млн петербуржцев, десятки тысяч предприятий и организаций города.

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