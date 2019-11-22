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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Обновлено 

ФСБ возобновила следственные действия по делу моряков в связи с передачей кораблей Украине

Ознакомление защиты с материалами дела приостановили
Описание
© Архип Верещагин/ТАСС
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МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Следователи ФСБ России в связи с передачей Украине военных кораблей возобновили следственные действия по делу моряков, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Как сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов, представляющий интересы переданных на родину украинских военных моряков, ознакомление с материалами дела приостановлено.

"Возобновлены следственные действия с связи с передачей военных кораблей Украине, ознакомление защитой с материалами дела приостановлено", - сказал он.

По словам Полозова, после того, как следствие будет завершено, защита снова приступит к ознакомлению с материалами дела. "Данные, которые появятся в ходе возобновленного следствия, будут включены в дополнительный том [дела]", - пояснил адвокат.

Теги
УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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