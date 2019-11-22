ФСБ возобновила следственные действия по делу моряков в связи с передачей кораблей Украине

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Следователи ФСБ России в связи с передачей Украине военных кораблей возобновили следственные действия по делу моряков, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Как сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов, представляющий интересы переданных на родину украинских военных моряков, ознакомление с материалами дела приостановлено.

"Возобновлены следственные действия с связи с передачей военных кораблей Украине, ознакомление защитой с материалами дела приостановлено", - сказал он.

По словам Полозова, после того, как следствие будет завершено, защита снова приступит к ознакомлению с материалами дела. "Данные, которые появятся в ходе возобновленного следствия, будут включены в дополнительный том [дела]", - пояснил адвокат.