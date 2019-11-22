В отношении экс-ректора Ухтинского университета возбудили уголовное дело

СЫКТЫВКАР, 22 ноября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего ректора Ухтинского государственного технического университета, который подозревается в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и растрате в особо крупном размере. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Коми.

По данным следствия, в 2013 году подозреваемый продал по заниженной стоимости 33% уставного капитала общества, учредителем которого выступал Ухтинский университет. При этом часть прибыли он передал подконтрольным лицам. Ущерб от этой сделки Ухтинскому государственному техническому университету составил более 11,7 млн рублей.

Кроме того, в период с 2012 по 2013 год подозреваемый получил взятку в размере 8,5 млн рублей от генерального директора и акционера одного из юридических лиц, которое выполняло строительные работы в интересах университета, за принятие решений в интересах взяткодателя, в том числе за подписание актов выполненных работ, их приемку и оплату. В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.