В Испании намерены судить дядю Башара Асада и его семью за отмывание более €600 млн

МАДРИД, 22 ноября. /ТАСС/. Судья Национальной судебной коллегии Испании считает необходимым привлечь к ответственности дядю президента Сирии Башара Асада по подозрению в причастности к преступной организации, которая могла отмыть в королевстве более €600 млн. Об этом говорится в распространенном в пятницу постановлении органа.

"Судья Национальной судебной коллегии Хосе де ла Мата предлагает судить бывшего вице-президента Сирии Рифата Асада, дядю действующего президента, и еще 13 человек, в том числе восемь его детей и двух жен, за принадлежность к преступной организации, которая могла отмыть в Испании более €600 млн", - говорится в документе. Судья считает, что дядя сирийского лидера мог быть главарем данной группировки, которая с 1980-х годом занималась "отмыванием в разных европейских странах средств, которые незаконно были разграблены из сирийской национальной казны".

В марте 2018 года газета Le Figaro передавала, что таможня Франции совместно с испанскими коллегами конфисковала имущество Рифата Асада или его ближайшего окружения на сумму более €600 млн на территории пиренейского королевства. Так, был наложен арест 500 объектов недвижимости. Речь шла об отелях, ресторанах и предприятиях, связанными с предметами роскоши.

В апреле текущего года агентство France-Presse сообщило, что парижский исправительный суд проведет разбирательство по делу Рифата Асада, которого подозревают в незаконном приобретении недвижимого имущества на сумму в €90 млн. Дядя Башара Асада подозревается в том числе в отмывании в составе организованной группы средств, незаконно полученных при отягчающих обстоятельствах, и хищении средств сирийского государства.

Рифат Асад - родной брат бывшего президента Сирии Хафеза Асада, руководившего республикой с 1971 по 2000 год. В 1983 году на фоне болезни брата он принял участие в попытке государственного переворота, которая окончилась провалом. Вскоре после этого он был вынужден покинуть страну и с тех пор проживает в Европе.