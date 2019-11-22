Полиция выезжала к матери, сбросившей ребенка в Приморье, накануне происшествия

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Владивостока и медики выезжали к женщине, вбросившей своего ребенка с 8 этажа, накануне инцидента, сообщили ТАСС в пресс-службе городского УМВД.

"21 ноября в дежурную часть полиции Владивостока по телефону обратился супруг подозреваемой, который находился в командировке за пределами Приморского края. Мужчина сообщил, что его жена может причинить вред их совместному ребенку. В ходе проверки было установлено, что между подозреваемой и ее матерью произошел бытовой конфликт. На момент посещения семьи сотрудниками полиции, со слов женщин, конфликт между ними улажен. Обе сообщили, что проблем не испытывают, в содействии сотрудников полиции не нуждаются", - сообщили в полиции.

Обе женщины от услуг медиков, приезжавших по вызову, отказались. Во время опроса мать ребенка признаков девиантного поведения или агрессии по отношению к ребенку не проявляла, угроз не высказывала.

Ранее в пятницу следственные органы Следственного управления СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело против жительницы Владивостока, которая, по версии следствия, выбросила из окна своего ребенка. Ребенок упал с высоты 30 метров и от полученных при падении повреждений скончался. Назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая в отношении подозреваемой.