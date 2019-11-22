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В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

Он пропал 21 ноября в селе Песчанка

САРАТОВ, 22 ноября. /ТАСС/. Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

"Розыски ребенка, пропавшего 21 ноября, ведутся силами спасателей и полицейских", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте, в частности, ведут поиски водолазы, которые осматривают реку, протекающую близ поселка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ региона, в настоящий момент в связи с исчезновением ребенка возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

"По предварительной версии, мальчик гулял вместе с двумя приятелями. В вечернее время подростки разошлись по домам. Однако домой 12-летний ребенок так и не пришел. О месте его нахождения родственникам ничего неизвестно", - уточнила собеседница агентства.

Теги
РоссияСаратовская область
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