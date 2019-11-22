СМИ: у побережья Одессы терпит бедствие танкер, происходит утечка горючего

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Танкер Delfi, который минувшей ночью сел на мель у побережья Одессы, терпит бедствие - судно перевернуло на бок, происходит утечка горючего. Об этом сообщило в пятницу местное издание "Думская".

"Из танкера вытекает горючее. На пляже ощущается характерный запах. Кроме того, с борта упали металлические бочки", - говорится в сообщении. Газета также отмечает, что в результате шторма судно легло на бок.

На месте происшествия работают спасатели, которые эвакуируют трех граждан Украины - членов экипажа танкера. Как сообщил представитель Одесской областной администрации Денис Соколов в комментарии телеканалу "112 Украина", эвакуации моряков препятствовал владелец судна. "С ним связаться невозможно, потому что он находится не на Украине, это не украинец. Как выяснилось, это судно "серой" регистрации, то есть фактически неизвестно, как оно оказалось здесь. И они [члены экипажа] боятся, что им не выдадут зарплаты, у них будут какие-то финансовые санкции, и они отказывались подать сигнал SOS", - заявил Соколов. По его словам, было принято решение о принудительной эвакуации, чтобы сохранить жизнь людей.

"Судно двое суток дрейфует, мы это узнали позже, потому что экипаж об этом просто не сообщал. У них отключены транспондеры об их перемещении", - добавил он.

Ранее украинские СМИ сообщили, что минувшей ночью танкер Delfi под флагом Молдавии потерпел бедствие вблизи Одессы, сев на мель во время сильного шторма. Изначально судно было пришвартовано в порту "Южный", но из-за сильного шторма его сорвало с якоря и отнесло в сторону города.

В пресс-службе Морского агентства Молдавии корреспонденту ТАСС сообщили, что судно Delfi было лишено права ходить под флагом республики больше года назад.