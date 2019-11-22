Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума

СУХУМ, 22 ноября. /ТАСС/. Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
"По предварительной информации, в результате стрельбы погибли два человека", - сказал он.
Как уточнил ТАСС министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба, личности погибших установлены. Это мужчина и женщина, граждане Абхазии, женщина работала официанткой.
"По предварительным данным, двое раненых", - сказал собеседник агентства. Они госпитализированы, их состояние пока неизвестно, добавил глава МВД Абхазии.
Аршба сообщил, что правоохранительные органы в пятницу ввели план "Перехват" в Сухуме. Ведется розыск троих неизвестных в масках, открывших стрельбу возле кафе "Санремо".
"Это было в 14:40 мск приблизительно. По предварительным данным, трое неустановленных преступников в масках, в камуфляже и с автоматическим оружием открыли беспорядочную стрельбу в сторону граждан, которые сидели за столом возле кафе "Санремо". Объявлен план "Перехват", ведется комплекс оперативно-разыскных мероприятий по их установлению и задержанию", - сказал Аршба.
Новость обновлена (16:28 мск) - добавлена информация про план "Перехват"