Суд арестовал устроившего бытовой конфликт следователя из Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца подозреваемого в незаконном удержании беременной супруги и угрозе убийством следователя из Ростова-на-Дону Сергея Ткачева.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Ленинский районный суд арестовал Сергея Ткачева до 19 января", - сообщили в суде.

Накануне в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области сообщили, что по результатам проведенной ведомством проверки в отношении следователя возбудили уголовное дело по ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы").

Ранее источник в силовых структурах региона сообщил ТАСС, что сотрудник правоохранительных органов взял в заложники свою супругу в квартире жилого дома в Ростове-на-Дону. Пострадавших в результате инцидента нет.