{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд арестовал устроившего бытовой конфликт следователя из Ростова-на-Дону

Сергей Ткачев арестован до 19 января

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца подозреваемого в незаконном удержании беременной супруги и угрозе убийством следователя из Ростова-на-Дону Сергея Ткачева.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Ленинский районный суд арестовал Сергея Ткачева до 19 января", - сообщили в суде.

Накануне в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области сообщили, что по результатам проведенной ведомством проверки в отношении следователя возбудили уголовное дело по ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы").

Ранее источник в силовых структурах региона сообщил ТАСС, что сотрудник правоохранительных органов взял в заложники свою супругу в квартире жилого дома в Ростове-на-Дону. Пострадавших в результате инцидента нет.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума
Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба сообщил, что п​​​​​​равоохранительные органы ввели план "Перехват", ведется розыск троих людей в масках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС