{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дети-инвалиды из интерната в Хабаровском крае попали в больницу с кишечной инфекцией

В общей сложности заболели 26 детей, 20 из них проходят лечение на базе интерната

ХАБАРОВСК, 22 ноября. /ТАСС/. Вспышка кишечной инфекции произошла в детском психоневрологическом интернате в Хабаровском крае, в больницу попали шестеро детей. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в министерстве социальной зашиты населения региона.

"Были госпитализированы для обследования шесть детей-инвалидов. Дети готовятся к выписке в понедельник, чувствуют себя хорошо", - сказали в министерстве.

По данным министерства, госпитализированы дети были еще 18 ноября, однако ранее об этом власти не сообщали.

Как уточнили ТАСС в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, заболели в общей сложности 26 воспитанников интерната Березовского детского психоневрологического интерната. "Причиной массового заболевания, по предварительным данным, стал норовирус. Проводится эпидемиологическое расследование. Около 20 детей проходят лечение на базе интерната в изолированном боксе, у них заболевание протекает в легкой форме", - сказал представитель управления.

Теги
РоссияХабаровский край
Реклама на ТАСС
Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума
Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба сообщил, что п​​​​​​равоохранительные органы ввели план "Перехват", ведется розыск троих людей в масках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС