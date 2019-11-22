Дети-инвалиды из интерната в Хабаровском крае попали в больницу с кишечной инфекцией

ХАБАРОВСК, 22 ноября. /ТАСС/. Вспышка кишечной инфекции произошла в детском психоневрологическом интернате в Хабаровском крае, в больницу попали шестеро детей. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в министерстве социальной зашиты населения региона.

"Были госпитализированы для обследования шесть детей-инвалидов. Дети готовятся к выписке в понедельник, чувствуют себя хорошо", - сказали в министерстве.

По данным министерства, госпитализированы дети были еще 18 ноября, однако ранее об этом власти не сообщали.

Как уточнили ТАСС в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, заболели в общей сложности 26 воспитанников интерната Березовского детского психоневрологического интерната. "Причиной массового заболевания, по предварительным данным, стал норовирус. Проводится эпидемиологическое расследование. Около 20 детей проходят лечение на базе интерната в изолированном боксе, у них заболевание протекает в легкой форме", - сказал представитель управления.