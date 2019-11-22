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Суд арестовал иркутского коммерсанта за хищение 185 млн рублей у Фонда капремонта домов

Олег Хамуляк останется под стражей до 20 января

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы на 2 месяца отправил в СИЗО директора компании "Звезда" Олега Хамуляка, обвиняемого в хищении 185 млн рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого Хамуляка меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 января", - огласила постановление судья Наталья Дударь. Срок следствия по делу установлен до той же даты.

Следователи Главного управления по расследованию особо важных дел по подозрению в мошенничестве задержали Хамуляка в четверг в Иркутской области, он был этапирован в Москву для избрания меры пресечения. Коммерсанту предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело возбуждено было возбуждено в феврале этого года.

По данным следствия, в 2018-2019 годах Хамуляк и иные пока неустановленные лица в составе организованной группы необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО "Звезда". Как сообщила ранее ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, соучастники Хамуляка включили в акты о приеме выполненных работ повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы. Таким образом у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185,8 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере, отметила представитель СК.

В 2018 году компания "Звезда" сорвала сроки замены лифтов в жилых домах города Ангарска Иркутской области. Представители компании 6 марта заявили об исполнении контракта в полном объеме, признав, что нарушили сроки. Директор Фонда многоквартирных домов Иркутской области Константин Рассолов тогда объяснил срыв программы нехваткой специалистов и неготовностью подрядчика к своевременному выполнению большого объема работы. В 2019 году "Звезда" получила подряд на замену лифтов в городе Усть-Илимске, однако прокуратура подала в суд, чтобы отменить результаты конкурса.

Позиции сторон

Свое ходатайство об аресте следователь мотивировал тем, что вменяемое бизнесмену преступление является особо тяжким, он может скрыться от следствия и покинуть территорию РФ, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по делу и предупредить других неустановленных следствием соучастников хищения. "Данные о них намеренно скрывает", - отметил представитель СК. Он добавил, что Хамуляк вину не признает.

Кроме того, следователь приобщил справку оперативно-разыскного мероприятия, согласно которой Хамуляк имеет связи с действующим губернатором области Сергеем Левченко и его сыном. "Хамуляк связан близкой и доверенной связью с губернатором Иркутской области Левченко, депутатом законодательного собрания Иркутской области от фракции КПРФ Левченко А. С., который фактически осуществляет оперативное руководство ООО "Звезда"", - сказал он. Прокуратура полностью поддержала просьбу об аресте Хамуляка.

Сам обвиняемый попросил не заключать его под стражу и "оставить дома". По его словам, оказывать давление на кого-либо по делу он не собирается, загранпаспорта не имеет и за все время следствия всегда являлся и отвечал на все вопросы. Адвокат попросил суд приобщить к материалам дела документы, положительно характеризующие личность его подзащитного, избрать для него домашний арест в квартире по улице Госпитальный Вал, а также заявил, что инкриминируемые деяния Хамуляку связаны с осуществлением им предпринимательской деятельности. "Ему вменяется то, что он завысил определенные работы, материалы, что является предпринимательской деятельностью", - сказал адвокат.

Как следует из материалов дела, Хамуляк создал устойчивую преступную группу, которой руководил. Он занимает должность директора ООО "Звезда" с 12 октября 2017 года.

Теги
РоссияИркутская область
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