AFP: в Гвинейском заливе пираты захватили в заложники семерых моряков

ПРЕТОРИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Пираты атаковали в Гвинейском заливе вблизи берегов Экваториальной Гвинеи судно снабжения Warden и захватили в заложники семерых моряков. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на власти страны на западе Африки.

"Из 15 членов экипажа восемь смогли укрыться в помещениях, остальные были похищены", - говорится в заявлении Министерства шахт и углеводородов Экваториальной Гвинеи. Согласно имеющимся данным, экипаж судна состоял из граждан ЮАР, Камеруна, Филиппин и Сербии.

Судно Warden было передано американской нефтяной корпорацией ExxonMobil в аренду нефтяной сервисной компании Swire. Именно руководство ExxonMobil предупредило власти Экваториальной Гвинеи о произошедшем в минувшую среду нападении пиратов.

В последние годы Гвинейский залив, простирающийся от Либерии до Камеруна, превратился в одно из самых опасных мест для мирового судоходства в связи с угрозой пиратства.