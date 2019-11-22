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Суд продлил на 72 часа срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования

Пресненский суд Москвы не смог решить вопрос об аресте Ирины Голосной
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в пятницу продлил на 72 часа срок задержания замруководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент ТАСС.

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"Продлить срок задержания Голосной на 72 часа", - огласил постановление судья. Суд рассматривал ходатайство следствия об аресте Голосной на два месяца, но не смог принять решение по нему из-за нехватки документов.

Рассмотрение ходатайства продолжится 25 ноября, в 11:30 мск. Об отсрочке заседания просил представитель прокуратуры, который посчитал возможным дать сторонам дополнительное время для представления доказательств.

Показания сотрудников

Голосная стала третьей фигуранткой дела о злоупотреблении должностными полномочиями, два других фигуранта дали на нее показания. Это следует из материалов дела, оглашенных в пятницу в Пресненском суде Москвы.

"Двое других обвиняемых дали изобличающие показания на Голосную о том, что она дала им указание на непроведение мероприятий и составление документации", - зачитала следователь материалы дела в обоснование ходатайства об аресте Голосной.

Согласно оглашенным в суде материалам, подчиненные опасались увольнения, поэтому, зная о превышении Голосной своих полномочий, составили незаконный ведомственный акт.

Следствие вменяет Голосной и двум другим фигурантам дела - исполняющему обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Пальцеву и сотруднику ведомства Астахову - три эпизода ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее за собой наступление тяжких последствий"). В чем именно состоял преступный умысел группы, следователь в суде не рассказала.

По мнению следователя, Голосная должна содержаться под стражей, так как она обладает значительными административными связями и может скрыться или оказать давление на фигурантов дела. "Преступления совершались в составе группы лиц, длительное время, против интересов государства. Следствию также необходимо проверить аналогичные преступления Голосной", - сказала представитель Следственного комитета.

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