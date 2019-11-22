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На юго-востоке Франции ввели повышенный уровень тревоги из-за угрозы наводнения

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в 11 департаментах выпадет двухмесячная норма осадков

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги введен в 11 департаментах Франции в связи с угрозой наводнения. Об этом сообщила в пятницу национальная метеорологическая служба Meteo France в своем Twitter.

Речь идет о южных и юго-восточных департаментах Эро, Гар, Лозер, Приморские Альпы, Буш-дю-Рон, Вар и других. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в этих департаментах выпадет двухмесячная норма осадков. Метеорологи предупреждают, что сильные дожди могут вызвать затопление основных магистралей и первых этажей домов. Ливни, по прогнозам метеослужбы, будут сопровождаться порывами ветра до 33 м/с.

Жителям департаментов рекомендовано принять необходимые меры безопасности, воздержаться от поездок на личном транспорте, а также следовать рекомендациям местных властей.

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Франция
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