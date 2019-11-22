СК возобновил следствие по делу обвиняемого в изготовлении СВУ подростка

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возобновил следственные действия по уголовному делу подростка, задержанного в Москве осенью 2018 года по обвинению в изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом сообщил ТАСС его адвокат Сергей Ашанин.

"Получил сегодня копию постановления о возобновлении следственных действий по делу моего подзащитного. Изучавшим уголовное дело следователем установлено, что расследование проведено не в полном объеме, в текущем состоянии его отправлять прокурору преждевременно", - сказал защитник, добавив, что обжалует данное постановление. По его словам, решение о возобновлении следствия принял новый сотрудник СК, который принял дело в свое производство после завершения предварительного следствия.

"Следователь отказался удовлетворить наше ходатайство о посещении подростком школы, и мы заявили ходатайство о разрешении ему ежедневных прогулок, ведь он год находился в СИЗО", - отметил также Сергей Ашанин.

Ученик одной из московских школ был задержан 2 ноября 2018 года по подозрению в изготовлении взрывного устройства, 6 ноября суд арестовал его. На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области, который произошел 31 октября 2018 года. Тогда в результате взрыва пострадали трое сотрудников управления, погиб 17-летний юноша, который пронес в здание самодельное взрывное устройство.

Расследование дела

Первоначально СК РФ предъявил московскому подростку обвинение по статьям. 222.1 и 223.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств"), обе статьи инкриминировались по части 3. Затем обвинение было переквалифицировано на менее тяжкое (по части 1), следствие не нашло подтверждение тому, что подросток действовал в составе организованной группы. Решение о смягчении обвинения было принято после анализа расшифрованной переписки обвиняемого в соцсети "ВКонтакте" и опроса ряда свидетелей по уголовному делу.

В начале октября Следственный комитет объявил о завершении следственных действий и предъявил в окончательной редакции обвинение подростку. Вину он не признает, от объяснений отказывается на основании статьи 51 Конституции РФ.

30 октября Московский городской суд отклонил ходатайство СК о продлении подростку срока содержания под стражей и отпустил его под домашний арест. Обвиняемый и его защита знакомятся с материалами дела.