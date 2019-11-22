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Дело историка Олега Соколова

Бывшую сожительницу историка Соколова привлекли к оперативно-следственным действиям

По данным собеседника, женщина, закончив несколько лет назад Санкт-Петербургский государственный университет, длительное время находилась в личных отношениях с бывшим преподавателем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Бывшую сожительницу обвиняемого в убийстве экс-преподавателя СПбГУ Олега Соколова привлекли к участию в оперативно-следственных действиях в рамках расследования уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

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"Она действительно была привлечена к следственным действиям [в рамках расследования дела об убийстве]. Для участия в них она прибыла в Санкт-Петербург", - сказал собеседник агентства, уточнив, что девушка проживает в другой стране.

По данным собеседника, женщина, закончив несколько лет назад Санкт-Петербургский государственный университет, длительное время находилась в личных отношениях с Соколовым. В рамках следственных действий она давала показания, касающиеся характеристики обвиняемого.

После возбуждения уголовного дела об убийстве в отношении Соколова в региональных СМИ ранее появились публикации, в которых сообщалось, что историк якобы в 2008 году избил эту девушку за то, что она хотела с ним расстаться, на руках у журналистов якобы оказалась копия ее обращения в правоохранительные органы. Представители защиты бывшего преподавателя назвали эту информацию клеветой.

"В ближайшее время я предприму дополнительные меры к пресечению подобной клеветы", - заявил журналистам в пятницу адвокат Соколова Александр Почуев, не уточнив, какие именно действия будут им предприняты.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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