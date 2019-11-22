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Суд в Петербурге отправил под домашний арест мужчину за оправдание теракта в Архангельске

Взрыв у здания ФСБ в Архангельске произошел 31 октября прошлого года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Александра Коваленко за посты в соцсетях, в которых он оправдывал теракт у здания ФСБ в Архангельске, совершенный в конце октября 2018 года. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Приморский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Александра Коваленко до 18 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Коваленко обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма"). В своих постах в социальной сети "ВКонтакте" он оправдывал действия подростка, который совершил теракт у здания управления ФСБ в Архангельске в октябре 2018 года. Сам Коваленко не возражал против домашнего ареста. Пожилой мужчина был задержан на этой неделе сотрудниками полиции.

Взрыв у здания ФСБ в Архангельске произошел 31 октября прошлого года. 

Теги
РоссияАрхангельская область
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