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На месте крушения танкера у побережья Одессы зафиксирован разлив нефтепродуктов

Экипаж танкера Delfi эвакуирован

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Содержание нефтепродуктов у побережья Одессы в районе, где сел на мель, а затем завалился на борт танкер Delfi, превышает допустимую норму в 53 раза. Об этом в пятницу сообщил и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

"На месте аварии установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза. Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия", - написал он на странице в Facebook. Фирсов добавил, что на поверхности воды появились маслянистые пятна, в связи с чем специалисты повторно обследуют место аварии.

По данным Государственной пограничной службы Украины, экипаж потерпевшего крушения танкера эвакуирован, но "ситуация с судном остается актуальной", так как есть угроза экологической катастрофы.

Танкер Delfi, шедший под флагом Молдавии, минувшей ночью вблизи Одессы сел на мель во время сильного шторма.

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Украина
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