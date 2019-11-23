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В Москве на детской площадке нашли школьника без сознания, который мог отравиться грибами

Девятиклассника госпитализировали, началась доследственная проверка

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Подростка обнаружили без сознания на детской площадке на востоке Москвы, его экстренно госпитализировали. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе главка московской полиции.

"Инцидент произошел вечером 22 ноября. В полицию поступило сообщение о том, что по адресу: ул. 15-я Парковая, д. 46, лежит подросток без сознания. Прибывшими на место сотрудниками полиции на детской площадке по указанному адресу обнаружен несовершеннолетний 2004 года рождения, ученик 9 класса, который с отравлением неустановленным веществом (предположительно, мускарином, содержащимся в грибах) госпитализирован в токсико-реанимационное отделение медучреждения", - сказали в полиции.

Началась доследственная проверка.

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