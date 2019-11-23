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В результате ДТП под Новосибирском погиб один человек, еще четверо пострадали

Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Три машины столкнулись в субботу в Болотнинском районе Новосибирской области, в результате один человек погиб и четверо получили травмы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris, обгоняя грузовой автомобиль, столкнулся на полосе встречного движения с Toyota Camry. После удара Hyundai Solaris отбросило на грузовик. "В результате ДТП от полученных травм на месте скончался пассажир Toyota. В медицинское учреждение с травмами различной степени доставлены четыре человека - водитель Hyundai, водитель и пассажиры Toyota", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативно-следственная группа и инспекторы ГИБДД, которые во избежание затора регулируют движение.

Теги
РоссияНовосибирская область
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