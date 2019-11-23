В Москве полицейские на МКАД со стрельбой остановили автомобиль, находящийся в розыске

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Столичным полицейским пришлось открыть стрельбу, чтобы остановить на МКАД автомобиль, находящийся в розыске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня около 12:00 мск в районе 35 км МКАД полицейские организовали преследование ВАЗ-2107, который был в розыске. На законные требования полицейских остановиться водитель автомобиля не реагировал <...> в результате чего было принято решение произвести выстрелы из табельного оружия ", - сказал собеседник агентства.

В результате автомобиль остановили, его водителя задержали. В происшествии никто не пострадал. Проводится проверка.