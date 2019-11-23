Мэр Тулуна попал в ДТП

ИРКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Мэр города Тулун в Иркутской области Юрий Карих в субботу попал в ДТП, в результате которого погибла его жена. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Автомобиль Кариха врезался в грузовик на трассе в Черемховском районе. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате ДТП погибла его жена", - сообщил источник.

В свою очередь источник в областных органах власти сообщил ТАСС, что состояние Юрия Кариха не является тяжелым, по предварительной информации, у него диагностирован ушиб грудной клетки. "Он [Карих] сначала отказался от госпитализации, насколько известно, у него ушиб грудной клетки. Но дети настояли на госпитализации, его должны доставить в Черемховскую городскую больницу. Он не в тяжелом состоянии", - сказал источник.

Вице-мэр города Елена Абрамова подтвердила ТАСС, что Карих попал в аварию. "Пока официальных сведений никаких. ДТП. Все, что написано, примерно так и есть", - сказала Абрамова.

По ее словам, по уставу города в случае отсутствия по каким-либо причинам главы муниципалитета его обязанности исполняет вице-мэр. "Я думаю, что Юрий Владимирович сильный человек и вернется после определенных процедур на свое рабочее место", - подчеркнула Абрамова.

В единой дежурно-диспетчерской службе Тулуна ТАСС сообщили, что ДТП произошло после 21 часа по местному времени. Автомобиль, за рулем которого был мэр, врезался в стоящий на обочине грузовик. Удар пришелся на сторону, где сидела жена Кариха, она погибла. ДТП произошло в Черемховском районе Иркутской области.

52-летний Юрий Карих руководит Тулуном, где минувшим летом дважды происходили наводнения, с 2010 года. 8 сентября 2019 года его избрали на новый срок, он баллотировался как самовыдвиженец.

В новость внесены изменения (18:30 мск) - добалены подробности