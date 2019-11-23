{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мэр Тулуна попал в ДТП

Жена Юрия Кариха погибла, сообщил источник в правоохранительных органах
Мэр Тулуна Юрий Карих Светлана Латынина/ТАСС
Описание
Мэр Тулуна Юрий Карих
© Светлана Латынина/ТАСС

ИРКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Мэр города Тулун в Иркутской области Юрий Карих в субботу попал в ДТП, в результате которого погибла его жена. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Автомобиль Кариха врезался в грузовик на трассе в Черемховском районе. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате ДТП погибла его жена", - сообщил источник.

В свою очередь источник в областных органах власти сообщил ТАСС, что состояние Юрия Кариха не является тяжелым, по предварительной информации, у него диагностирован ушиб грудной клетки. "Он [Карих] сначала отказался от госпитализации, насколько известно, у него ушиб грудной клетки. Но дети настояли на госпитализации, его должны доставить в Черемховскую городскую больницу. Он не в тяжелом состоянии", - сказал источник.

Вице-мэр города Елена Абрамова подтвердила ТАСС, что Карих попал в аварию. "Пока официальных сведений никаких. ДТП. Все, что написано, примерно так и есть", - сказала Абрамова.

По ее словам, по уставу города в случае отсутствия по каким-либо причинам главы муниципалитета его обязанности исполняет вице-мэр. "Я думаю, что Юрий Владимирович сильный человек и вернется после определенных процедур на свое рабочее место", - подчеркнула Абрамова.

В единой дежурно-диспетчерской службе Тулуна ТАСС сообщили, что ДТП произошло после 21 часа по местному времени. Автомобиль, за рулем которого был мэр, врезался в стоящий на обочине грузовик. Удар пришелся на сторону, где сидела жена Кариха, она погибла. ДТП произошло в Черемховском районе Иркутской области.

52-летний Юрий Карих руководит Тулуном, где минувшим летом дважды происходили наводнения, с 2010 года. 8 сентября 2019 года его избрали на новый срок, он баллотировался как самовыдвиженец.

В новость внесены изменения (18:30 мск) - добалены подробности

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Курильских островов
Эпицентр находился на глубине 51 км в 124 км восточнее острова Кунашир
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС