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В Саратовской области продолжаются поиски пропавшего подростка

Мальчик 21 ноября ушел на прогулку с приятелями и не вернулся

ТАСС, 23 ноября. Площадь поисков пропавшего в Саратовской области 12-летнего мальчика превысила 130 км, еще 20 км осмотрено с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в субботу в группе "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Саратовской области" в соцсети "ВКонтакте".

12-летний мальчик пропал 21 ноября после того, как ушел на прогулку вместе с двумя приятелями. СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

"Непрерывно прочесывается село Песчанка и прилегающая территория. На данный момент 29 пешими поисковыми группами "закрыто" более 130 км. Еще 20 километров осмотрены с воздуха при помощи беспилотника. Работа штаба, который располагается в местной школе, идет вторые сутки", - говорится в сообщении.

В поисках задействованы около ста полицейских и спасателей, еще около 50 добровольцев.

Теги
РоссияСаратовская область
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