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В Подмосковье локализовали пожар в автосервисе

Площадь возгорания составляет 360 кв. м

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пожар в автосервисе в подмосковном Подольске локализован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

"В 18:53 мск пожар локализован на площади 360 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Подольске на Домодедовском шоссе загорелся автосервис, внутри здания находится шесть автомобилей, существовала угроза распространения огня.

Между тем, как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, у горящего автосервиса обрушилась крыша. "В 19:21 мск произошло обрушение кровли, тушение огня происходит снаружи", - сказал собеседник агентства. По последним данным, на месте работают 38 человек и 11 единиц техники.

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