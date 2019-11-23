Пожар в жилом доме в Королеве локализовали

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован. По уточненным данным, площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в экстренных службах.

"В настоящее время пожар локализован на площади 1,4 тыс. квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал о возгорании в многоквартирном кирпичном жилом доме с деревянными перекрытиями на Первомайской улице, эвакуировано 40 человек, информации о пострадавших нет. На месте происшествия, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, работают 28 единиц техники и 87 человек.