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Пожар в жилом доме в Королеве локализовали

Площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован. По уточненным данным, площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в экстренных службах.

"В настоящее время пожар локализован на площади 1,4 тыс. квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал о возгорании в многоквартирном кирпичном жилом доме с деревянными перекрытиями на Первомайской улице, эвакуировано 40 человек, информации о пострадавших нет. На месте происшествия, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, работают 28 единиц техники и 87 человек.

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