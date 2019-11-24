Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Нижегородской области

ТАСС, 24 ноября. Легковой автомобиль ВАЗ съехал с трассы в кювет и перевернулся утром в воскресенье в городском округе Кулебаки Нижегородской области. В результате ДТП один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло в 06:35 мск на автодороге Владимир - Муром - Арзамас в районе населенного пункта Гремячево Нижегородской области.

"Водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали пять человек, один из них погиб", - отметили в пресс-службе.

Четверо пострадавших были доставлены в больницу города Выкса. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, добавили в ведомстве.