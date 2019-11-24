Следствие предъявило экс-главе ЦСКА Барышеву обвинение в покушении на побег

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Военное следственное управление Следственного комитета РФ предъявило обвинение в покушении на побег бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву, арестованному в рамках уголовного дела о получении взяток на 23,5 млн рублей. Как сообщил ТАСС адвокат Александр Балян, вину Барышев не признает и заявляет, что своими действиями хотел обратить внимание руководства страны, Генпрокуратуры и СК России "на умышленную фальсификацию дела со стороны следствия".

"Военные следователи предъявили моему подзащитному Михаилу Барышеву обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ст. 313 УК РФ (покушение на побег). Вину Барышев отрицает и мотивирует свои действия тем, что руководство военного следствия СК лично заинтересовано в его изоляции и сокрытии данных о своих финансовых связях с ним. Поэтому следствие по делу ведется необъективно, он постоянно [находится] под давлением. Мой подзащитный своими действия хотел обратить внимание руководства страны, Генпрокуратуры и СК России на умышленную фальсификацию дела со стороны следствия. Непосредственно перед так называемым побегом он заявил отвод военному следствию и попросил передать дело в отношении него гражданским следователям, однако сотрудник военного следствия отказался даже брать в руки его заявление", - сказал адвокат.

При этом он отметил, что его подзащитный "реального побега совершить не мог и, конечно, не собирался".

Суть обвинений

Барышев был арестован 22 ноября 2018 года. Изначально ему было предъявлено обвинение в совершении преступления по трем эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а почти через год ему ужесточили обвинение по статьям - о взятке, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По словам адвоката Баляна, обвинение ужесточили после заявления Барышевым отвода всему военному следствию.

30 октября этого года в здании Военного следственного управления СК по Москве Барышев совершил попытку побега во время следственных действий. Он заявлял, что хотел своими действиями "привлечь внимание руководителей страны, прокуратуры и СК РФ к творящимся безобразиям [в расследовании его дела]".

По версии следствия, будучи организатором Всемирных военных игр в Сочи, в 2017 году Барышев получал взятки от частных компаний за победу в тендерах на поставки услуг и товаров, которые требовались для организации игр. Эпизод мошенничества связан с хищением из фонда Спортивных инициатив ЦСКА порядка 4 млн рублей, выделенных на транспортное обслуживание иностранных спортсменов в Сочи, при участии в схеме заместителя Барышева Андрея Хамазина и его сестры, которая являлась директором фонда. Согласно версии следствия, в рамках эпизода по статье 286 УК РФ Хамазин по указанию своего начальника собирал с подчиненных деньги в ЦСКА, выплаченные им в виде премий, а взятка в размере 1,6 млн рублей Барышеву вменяется за дополнительное соглашение с компанией "Форвард" за поставку спортивной одежды.

Потерпевшим по делу признано ФАУ ЦСКА. Общая сумма ущерба от действий фигурантов дела составляет более 31,5 млн рублей. По делу также проходит бывший начальник автомобильной службы ФАУ ЦСКА Юрий Муханов, которому вменяется мошенничество и получение взятки. Как заявил ранее ТАСС адвокат экс-начальника клуба, Муханов и Хамазин "за смягчение положенного наказания" заключили досудебное соглашение со следствием и дали показания на его подзащитного. Всего в деле более десятка фигурантов, из которых трое находятся в СИЗО. Перед задержанием экс-главы ЦСКА следствием был допрошен как подозреваемый актер Алексей Огурцов, чьи показания легли в основу для ареста Барышева.

Кроме Барышева в следственном изоляторе содержатся бывший сотрудник одного из военно-научных исследовательских институтов Максим Лабунцов и руководитель отдела закупок ЦСКА, специалист учреждения по тендерам Олег Ампилогов. Находящиеся под подпиской фигуранты дали признательные показания и активно сотрудничают со следствием. Срок следствия по делу продлен до февраля 2020 года.