Суд в Приморье арестовал женщину, обвиняемую в убийстве своего ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Первомайский районный суд Владивостока арестовал женщину, обвиняемую в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"Сегодня по ходатайству следователя суд избрал в отношении женщины, подозреваемой в убийстве своего ребенка меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пятницу следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Владивостока, которая, по версии следствия, выбросила из окна своего ребенка. Ребенок упал с высоты 30 м и от полученных при падении повреждений умер.

Назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемой, допрашиваются свидетели. Также следствием организована доследованная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность"), по факту возможного непринятия надлежащих мер должностных лиц, осуществлявших накануне происшествия проверку по заявлению отца ребенка об агрессивных действиях со стороны супруги.