В прокуратуре назвали причину ДТП под Оренбургом

ТАСС, 24 ноября. Авария под Оренбургом, в результате которой шесть человек погибли и двое госпитализированы, произошла из-за выезда минивэна на полосу встречного движения. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области.

"[По предварительным данным,] водитель [минивэна] выехал на встречную полосу и врезался в фуру. Оснований утверждать, что причина ДТП не в действиях водителя, а какие-то другие, в настоящий момент нет. Дорожные условия были правильные, покрытие сухое, ровное. Пока оснований для проведения прокурорской проверки нет", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло в воскресенье утром на 15-м километре трассы Оренбург - Акбулак. На месте происшествия погибли пять человек, включая шестилетнего ребенка. Трое пострадавших были госпитализированы. Позже, как сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Оренбургского района Оренбургской области, один из пострадавших умер в больнице.

По данным службы, "пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии". "Несовершеннолетних среди них нет", - уточнили в ЕДДС. По информации администрации Оренбургского района, личности погибших устанавливаются.