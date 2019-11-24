{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: самолет экстренно приземлился в Ростове-на-Дону после смерти второго пилота

Инцидент произошел на рейсе из Москвы в Анапу
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноября. /ТАСС/. Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как второму пилоту стало плохо. Во время приземления он умер, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Самолет вылетел из Шереметьево. Около 10 утра второму пилоту стало плохо, была запрошена экстренная посадка, пока приземлялись, пилот 1970 года рождения умер", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службе аэропорта, самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Анапу, в 09:57 мск совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону). Там уточнили, что сейчас самолет готовится к вылету в аэропорт назначения. "Борт готовится к вылету", - сказал собеседник агентства, уточнив, что на замену прислали пилота.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ведомства. "Проводится проверка по факту экстренной посадки самолета в Ростове", - сказала представитель ведомства.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
СМИ: два человека пропали без вести в результате ливней и наводнений на юге Франции
За двое суток в четырех департаментах юга и юго-востока страны выпало двух-трехмесячная норма осадков. Местами их уровень превышал 330 мм
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС