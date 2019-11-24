Источник: самолет экстренно приземлился в Ростове-на-Дону после смерти второго пилота

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноября. /ТАСС/. Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как второму пилоту стало плохо. Во время приземления он умер, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Самолет вылетел из Шереметьево. Около 10 утра второму пилоту стало плохо, была запрошена экстренная посадка, пока приземлялись, пилот 1970 года рождения умер", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службе аэропорта, самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Анапу, в 09:57 мск совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону). Там уточнили, что сейчас самолет готовится к вылету в аэропорт назначения. "Борт готовится к вылету", - сказал собеседник агентства, уточнив, что на замену прислали пилота.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ведомства. "Проводится проверка по факту экстренной посадки самолета в Ростове", - сказала представитель ведомства.