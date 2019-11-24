AFP: не менее шести человек погибли в авиакатастрофе в ДР Конго

ТАСС, 24 ноября. Небольшой самолет разбился в воскресенье в городе Гоме на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), по меньшей мере шесть человек погибли. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По информации его источника в авиакомпании, на борту находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Мэр Гомы рассказал агентству, что к настоящему моменту удалось обнаружить тела шести погибших. Официальный представитель аэропорта конголезского города со своей стороны заявил, что выживших нет.

Принадлежавший частной компании Busy Bee двухмоторное воздушное судно типа Dornier рухнуло в жилом районе Гомы во время взлета.