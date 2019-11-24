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В Оренбургской области возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли шесть человек

Контроль за ходом расследования дела поручили прокурору Оренбургского района

ТАСС, 24 ноября. Уголовное дело возбудили после ДТП в Оренбургской области, в котором погибли шесть человек, включая ребенка. Об этом сообщается в воскресенье на сайте прокуратуры региона.

"Прокуратура установила контроль за ходом расследования уголовного дела по факту ДТП с погибшими. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

Осуществление контроля за ходом расследования дела поручено прокурору Оренбургского района, добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Авария произошла в воскресенье утром на 15-м км трассы Оренбург - Акбулак. Столкнулись минивэн и фура. На месте происшествия погибли пять человек, включая шестилетнего ребенка. Трех пострадавших госпитализировали, один из них позднее умер в больнице.

Теги
РоссияОренбургская область
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