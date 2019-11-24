Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

ТАСС, 24 ноября. Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На борту находились 22 человека (работники "Талспецстрой", вахтовики) и три члена экипажа. При взлете произошел отказ хвостового винта на высоте 10 м, - сказали в пресс-службе. - Вертолет получил повреждения шасси и хвостовой части. В 14:00 (12:00 мск) к месту жесткой посадки выехали представители авиакомпании "Ямал".

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Ямал" совершил жесткую посадку после взлета с Новопортовского месторождения, жертв и пострадавших нет. Вертолет должен был следовать в Новый Уренгой.

Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение самое северное и одно из наиболее крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений на Ямале. Расположено в Ямальском районе ЯНАО, в 360 км от Салехарда.

В новость внесены изменения (13:45 мск) - меняется источник, добавлены подробности