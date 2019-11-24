{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

Жертв и пострадавших нет

ТАСС, 24 ноября. Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На борту находились 22 человека (работники "Талспецстрой", вахтовики) и три члена экипажа. При взлете произошел отказ хвостового винта на высоте 10 м, - сказали в пресс-службе. - Вертолет получил повреждения шасси и хвостовой части. В 14:00 (12:00 мск) к месту жесткой посадки выехали представители авиакомпании "Ямал".

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Ямал" совершил жесткую посадку после взлета с Новопортовского месторождения, жертв и пострадавших нет. Вертолет должен был следовать в Новый Уренгой.

Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение самое северное и одно из наиболее крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений на Ямале. Расположено в Ямальском районе ЯНАО, в 360 км от Салехарда.

В новость внесены изменения (13:45 мск) - меняется источник, добавлены подробности

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
Погибший пилот рейса Москва - Анапа ранее был допущен медиками к выполнению полетов
Накануне рейса он прошел обязательный медосмотр, сообщили в "Аэрофлоте"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС