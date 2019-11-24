СК проверяет информацию о нападении на журналиста в Иркутской области

ИРКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку информации о том, что в Иркутской области на журналистов федерального канала "Россия-24" напали во время съемки видеосюжета. Об этом сообщается в воскресенье на сайте регионального СУ СК РФ.

В сообщении говорится, что репортаж о нападении выявлен во время мониторинга СМИ.

"В связи с ЧП следственным отделом по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)", - сказали в региональном ведомстве.

В пресс-службе СК ТАСС уточнили, что инцидент произошел со съемочной группой телеканала "Россия-24" в поселке Светлый Иркутского района во время съемок выпуска программы "Дежурная часть" о мошеннице, организовавшей финансовую пирамиду. По словам представителя Следственного комитета, журналист хотел записать интервью с женщиной, которая живет в коттедже. Из него вышел мужчина, который напал на сотрудника канала.

На видеозаписи сюжета, мужчина с нецензурной бранью отталкивает журналиста, хватает за микрофон и пинает его в живот ногой. Затем к нему присоединяется второй мужчина, который за шиворот оттаскивает корреспондента и отталкивает от ворот.