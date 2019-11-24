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Погибший пилот рейса Москва - Анапа ранее был допущен медиками к выполнению полетов

Накануне рейса он прошел обязательный медосмотр, сообщили в "Аэрофлоте"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Второй пилот рейса "Аэрофлота" Москва - Анапа, которому стало плохо в полете и который скончался после экстренного приземления самолета в Ростове-на-Дону, был допущен медицинскими службами для полетов, следует из сообщения "Аэрофлота".

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"Противопоказаний по медицинским показателям для выполнения полета у пилота не было. Накануне рейса Москва - Анапа 24 ноября пилот прошел обязательный медосмотр, никаких проблем со здоровьем врачами выявлено не было. Кроме того, пилот в декабре 2018 года и через полгода в 2019 году проходил врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК), в рамках которой определяется годность по состоянию здоровью к летной работе. Пилот был признан годным и допущен к выполнению полетов", - говорится в сообщении "Аэрофлота".

К состоянию здоровья пилотов гражданской авиации в России предъявляются одни из самых жестких требований в мире, добавили в компании. "При возникновении вопросов к состоянию здоровья пилот не допускается к выполнению полетов", - отметили в "Аэрофлоте".

По данным источника ТАСС в медицинских кругах, скорее всего, причиной внезапной смерти пилота стал оторвавшийся тромб. "По предварительной информации, скорее всего, оторвался тромб", - сказал он. Ранее источник в экстренных службах Ростовской области сообщал, что, по предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Как сообщалось ранее, самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва - Анапа, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как второму пилоту стало плохо. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону для скорейшего оказания медицинской помощи. К самолету была вызвана скорая помощь, пилот был передан медикам, но спасти его не удалось, он скончался в машине скорой помощи.

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