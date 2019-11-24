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В ДТП под Оренбургом погибли четыре гражданина Узбекистана, еще один пострадал

Генконсульство Узбекистана в Казани сообщило, что решит вопрос с вывозом тел погибших на родину

ОРЕНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Гражданка Узбекистана пострадала и четверо ее соотечественников погибли в результате аварии под Оренбургом. Об этом говорится с сообщении на сайте консульско-правового департамента МИД Узбекистана.

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"По информации генерального консульства нашей страны в Казани, 24 ноября на трассе Оренбург - Акбулак на территории Оренбургской области произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились восемь человек, в том числе пять граждан Узбекистана. Из них четверо скончались, одна соотечественница госпитализирована в Оренбургскую областную клиническую больницу", - сообщает департамент.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль. Совместно с представительством Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана в Москве ведомство намерено решить все вопросы, чтобы вывезти тела погибших на родину. "Консульско-правовой департамент выражает соболезнования родным и близким покойных", - говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в автомобиле находились граждане Узбекистана и Таджикистана. В пресс-службе УМВД России по Оренбургской области данные о гражданстве погибших и пострадавших не сообщили. В полиции добавили, что их личности установлены, "информация о дорожно-транспортном происшествии передана родственникам".

По предварительным данным, минивэном, который выехал на встречную полосу, управлял 39-летний мужчина, он погиб. 34-летний водитель грузовика не получил серьезных травм. В связи с ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Его расследует следственное управление полиции под контролем прокуратуры.

Теги
УзбекистанРоссияОренбургская область
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