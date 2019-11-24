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В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка

Полицейские успели достать ребенка из воды, однако он умер в реанимационном отделении местной больницы

ТАСС, 24 ноября. Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели семилетнего ребенка в Балаково", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в воскресенье две девочки гуляли около пруда неподалеку от улицы Академика Жука в городе Балаково. Одна из них предложила подруге выйти на лед пруда, но она не согласилась. Тогда семилетняя девочка направилась к водоему одна и спустилась на лед, который не выдержал вес ребенка.

Ее подруга обратилась за помощью к проходившей мимо женщине, которая позвонила в службу спасения. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники полиции, они достали ребенка из воды.

"Прибывшие медики доставили девочку в реанимационное отделение больницы, где через непродолжительное время она умерла", - уточнили в ведомстве.

Теги
РоссияСаратовская область
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