{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МВД Украины подтвердили ДТП с участием уполномоченного по правам ребенка

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что ДТП произошло под Киевом, Николай Кулеба находился за рулем автомобиля

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел (МВД) Украины подтвердило информацию о том, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП. Как сообщил в воскресенье замглавы МВД Украины Антон Геращенко, происшествие произошло под Киевом, Кулеба находился за рулем автомобиля.

"К сожалению, 24 ноября, около 13:30 (14:30 мск) в поселке Чабаны Киевской области житель села Гатное, управляя микроавтобусом "Фольксваген" на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем "Тойота" под управлением Николая Кулебы", - написал он в Facebook.

По информации Геращенко, водители обоих транспортных средств, а также двое пассажиров Toyota получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По данным украинские СМИ, состояние Кулебы, а также одного из пострадавших в ДТП его детей, оценивается как тяжелое.

Кулеба занимал должность уполномоченного президента Украины по правам ребенка с 18 декабря 2014 года по 19 мая 2019 года при пятом президенте страны Петре Порошенко. Действующий президент страны Владимир Зеленский 1 июня вновь назначил Кулебу на эту должность.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
В результате наводнения во Франции погибли два человека
Еще четверо пропали без вести
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС