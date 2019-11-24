В МВД Украины подтвердили ДТП с участием уполномоченного по правам ребенка

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел (МВД) Украины подтвердило информацию о том, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП. Как сообщил в воскресенье замглавы МВД Украины Антон Геращенко, происшествие произошло под Киевом, Кулеба находился за рулем автомобиля.

"К сожалению, 24 ноября, около 13:30 (14:30 мск) в поселке Чабаны Киевской области житель села Гатное, управляя микроавтобусом "Фольксваген" на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем "Тойота" под управлением Николая Кулебы", - написал он в Facebook.

По информации Геращенко, водители обоих транспортных средств, а также двое пассажиров Toyota получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По данным украинские СМИ, состояние Кулебы, а также одного из пострадавших в ДТП его детей, оценивается как тяжелое.

Кулеба занимал должность уполномоченного президента Украины по правам ребенка с 18 декабря 2014 года по 19 мая 2019 года при пятом президенте страны Петре Порошенко. Действующий президент страны Владимир Зеленский 1 июня вновь назначил Кулебу на эту должность.